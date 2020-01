Grave incidente stradale sulla Bussentina a Sanza. Vigili del Fuoco per liberare i feriti dalle lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 517 “Bussentina” nei pressi dello svincolo di Sanza.

Per cause in corso di accertamento quattro veicoli, tra cui tre furgoni ed un’auto, si sono scontrati violentemente. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone.

Per liberare alcuni dei coinvolti dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Eugenio Siena e dei caschi rossi del Distaccamento di Policastro Bussentino.

Tre feriti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Per il quarto, un 67enne di San Giovanni a Piro, è stato necessario far giungere un’eliambulanza e il trasferimento al “Ruggi” di Salerno.

Rilievi del caso affidati alle Forze dell’ordine.

Il traffico è stato completamente interdetto a causa dei veicoli rimasti al centro della carreggiata e per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino del tratto di Bussentina interessato dallo scontro.

– Chiara Di Miele –