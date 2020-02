Oggi pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale sulla Statale 92 al km 118 lungo il tratto tra Senise e Sant’Arcangelo.

Nell’impatto, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un furgone e un’automobile che subito dopo si è ribaltata lungo la carreggiata.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa d’Agri con un’autopompa, una campagnola e cinque uomini. I caschi rossi hanno dovuto liberare il conducente dell’auto rimasto incastrato nelle lamiere con l’ausilio di cesoie e divaricatori.

Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con l’eliambulanza. Terminate le operazioni di recupero del passeggero, si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –