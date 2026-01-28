Grave incidente nei campi a Celle di Bulgheria. Anziano trasferito in ospedale a Napoli in eliambulanza
Incidente nei campi ieri a Celle di Bulgheria, dove un 88enne è rimasto ferito in seguito a causa di un incidente con un mezzo agricolo che, per cause da accertare, si è ribaltato mentre l’anziano era impegnato in alcuni lavori.
Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Immacolata a Sapri.
Successivamente, a causa delle gravi ferite e fratture riportate nell’impatto, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli.