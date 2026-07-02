Grave incidente in moto ad Eboli. Motociclista in codice rosso in ospedale
All’alba, per cause ancora da accertare, un motociclista di 49 anni è uscito di strada finendo sulla rotatoria ad Eboli in località Corno D’oro.
Sul posto sono intervenuti l’auto medica di Battipaglia e un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI di Eboli, allertate dal 118.
L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Maria SS. Addolorata”. Toccherà ora alle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.