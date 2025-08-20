Grave incidente autostradale nel pomeriggio lungo l‘A2 del Mediterraneo ad Eboli in direzione Sud.

Un uomo di Pontecagnano alla guida di una Renault ne ha perso il controllo dopo l’impatto contro un mezzo pesante. L’auto è andata totalmente distrutta e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento ebolitano.

A causa delle ferite riportate è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli per ricostruire la precisa dinamica e le squadre di Anas a cui è toccato ripristinare il tratto di autostrada dopo le operazioni di soccorso.