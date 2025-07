Tragedia nei campi ad Aquara. Per cause da accertare un 79enne di Ottati è rimasto schiacciato dal trattore mentre stava effettuando dei lavori.

Sul posto i sanitari del Soccorso Val Calore con ambulanza e automedica. Il dottore Cerruto e gli infermieri Taurone e Di Stasi hanno fatto ogni sforzo per salvargli la vita, ma purtroppo per lo sfortunato agricoltore non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il mezzo agricolo.

E’ stata allertata ad intervenire anche l’eliambulanza.

Presenti i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente ed effettuare i rilievi del caso.

L’uomo, Raffaele Guadagno, era il padre del sindaco di Ottati. La cittadinanza è sconvolta per la notizia e si è stretta intorno ai familiari.

Il 79enne era stimato da tutti e la sua improvvisa scomparsa ha scosso quanti lo conoscevano.