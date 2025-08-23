Grave carenza di sangue nei reparti oncoematologici. Avis Battipaglia invita a donare, appuntamento domani
Domani al Centro Trasfusionale di Battipaglia si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue.
L’appuntamento è presso il nosocomio “Santa Maria della Speranza” dalle ore 8:00 alle 11:30.
Ad organizzare la raccolta è la locale sezione Avis, soprattutto a fronte della grave emergenza dei reparti oncoematologici degli ospedali e policlinici della Campania.
L’invito è dunque rivolto ai donatori abituali e a tutti coloro che vorranno regalare una speranza con un piccolo gesto concreto rappresentato dal dono del proprio sangue.
Maggiori informazioni possono essere richieste al numero 339 7069702.