Dopo le violente piogge e la grandinata che lunedì hanno causato danni alle infrastrutture, alle strutture agricole e alle colture, con perdita di scorte aziendali, a Sala Consilina si avvia il censimento per le istanze relative ai danni subiti.

Il sindaco Domenico Cartolano, in seguito alla richiesta giunta dalla Comunità Montana Vallo di Diano, invita i cittadini a far pervenire eventuali segnalazioni di danni rilevanti, fenomeni di dissesto idrogeologico e di danni infrastrutturali e alle colture subiti dalle aziende agricole operanti sul territorio, per consentire all’Amministrazione di comunicarle all’Ente Montano.

In questo modo sarà possibile avviare ogni procedura per formulare ulteriore istanza per il riconoscimento dello stato di crisi a seguito di eventi calamitosi per l’intero comprensorio comunitario.

Le istanze e segnalazioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina oppure essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23 giugno.

Il sindaco informa che queste attività ricognitive non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni.