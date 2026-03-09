Per l’ASD Kodokan Danza e Ginnastica della Maestra Rosaria Bruno un titolo di Campionessa regionale e altri due di vice al Palatrincone di Monterusciello, in provincia di Napoli, ieri nel corso della seconda prova del Campionato regionale individuale Gold Junior e Senior.

Laura Barone della categoria J1 si è posizionata seconda nella classifica assoluta della giornata e ha conquistato l’argento anche nella classifica generale aggiudicandosi il titolo di Vice Campionessa regionale Gold 2026. Per attrezzo è prima al cerchio e seconda a palla e nastro con una gran bella gara e si pensa già all’Interregionale di Chieti fra tre settimane.

Al Campionato Individuale Silver LD della FGI podio completo per il Kodokan.

Giada Della Rondine si laurea Campionessa regionale Silver LD nella categoria A1: è oro nella classifica assoluta, per attrezzo è prima alla fune con un bellissimo punteggio e seconda al corpo libero.

Ludovica Fornino si aggiudica il titolo di Vice campionessa regionale Silver LD nella categoria A2 con un argento nella classifica assoluta. Per punteggio è prima alla fune e seconda al corpo libero.

Bronzo per Flavia Di Sarli, che è terza nella classifica assoluta, per punteggio seconda alla fune e terza al corpo libero.

Appuntamento alle Finali Nazionali di Rimini a fine giugno.