Grandi risultati per gli atleti Metasport al Campionato Nazionale di Nuoto di Lignano Sabbiadoro

Sempre crescenti soddisfazioni per gli atleti della Metasport di San Rufo, che si confermano professionisti qualificati per raggiungere i livelli più alti di agonismo in Italia nel campo del nuoto.

Dal 22 al 26 maggio infatti si è disputato il 17° Campionato Nazionale di Nuoto a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, durante il quale hanno gareggiato ben 18 nuotatori e nuotatrici Metasport ottenendo posti in classifica di prim’ordine.

Questi i risultati raggiunti dagli atleti del Centro Sportivo Meridionale: Sansalone Maria Rita ha conquistato nei 100 metri dorso il 6° posto, nei 100 metri stile libero il 5° posto e nei 100 metri rana il 7° posto. Chiara Leonessa è salita sul podio al 3° posto nei 50 metri stile libero, raggiungendo il 6° posto nei 100 metri stile libero e un 5° posto nei 50 metri dorso. Podio conquistato anche da Andrea Soriero con il 2° posto nei 50 metri stile libero, 2° posto nei 50 metri rana e 3° posto nei 100 stile libero. Valerio Pucciarelli si è aggiudicato il 5° posto nei 50 metri farfalla, 5° posto anche per i 200 metri stile libero e 8° posto ai 100 metri farfalla. Tancredi Alfredo Savino ha raggiunto il 4°posto nei 50 metri stile libero, il 5° posto nei 50 metri rana e il 5° posto nei 100 metri stile libero. Luigi Spinillo, infine, si è attestato il 7° posto nei 100 metri rana.

Si aggiungono a questi Giuseppe e Myriam Citera, Antonella e Giusy D’Alto, Cassia Landi, Marco Giuseppe Pagano, Gabriele Petrosino, Diego Pucciarelli, Guido Resciniti, Anselmo Sansalone, Francesca Pia Spinillo, che sono rientrati tra i primi 10 in classifica su centinaia di atleti in gara.

“Sono contento delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai ragazzi del Centro Sportivo Meridionale – ha commentato il coach Agostino Marmo – e sono sicuro che dimostreranno un impegno ancora maggiore per la prossima stagione. Siamo determinati ad ottenere sempre più risultati positivi e con queste performance i nostri atleti hanno dimostrato di averne tutte le potenzialità“.

– Maria De Paola –