Grande partecipazione a Castellabate per l’iniziativa “Operazione spiagge pulite”

Tanti sono stati i volontari, cittadini e bambini al lavoro per ripulire la vasta area costiera di Castellabate al fine di ottenere spiagge più pulite, belle e vivibili.

L’obiettivo è fissato ogni anno da Legambiente e dai Comuni che aderiscono all’iniziativa “Operazione spiagge pulite”.

L’edizione 2019 è stata organizzata, come di consueto, dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Castellabate in collaborazione con Legambiente Campania, il circolo locale “Una vita per il mare”, la Capitaneria di Porto, gli operatori della Sarim e la Castellabate Servizi srl e ha coinvolto le associazioni locali e l’Istituto Comprensivo di Castellabate.

“È importantissimo che tanti ragazzi partecipino a questo tipo di manifestazioni – ha dichiarato il sindaco Costabile Spinelli – È ovviamente una manifestazione simbolica che serve soprattutto per sensibilizzare l’utenza ma in particolare i più piccoli, infatti questo tipo di educazione deve partire innanzitutto dalla scuola”.

“Ringrazio le scuole che sono state presenti, Legambiente e tutti gli operatori – sottolinea l’assessore all’Ambiente Domenico Di Luccia –, lavoriamo per eliminare completamente l’uso della plastica”.

I ragazzi si sono impegnati a censire i rifiuti, catalogandoli e separando i vari materiali, quindi ora si ha un quadro di quanti e di che tipo di rifiuti si possono trovare sulle nostre coste.

– Annamaria Lotierzo –