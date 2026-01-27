Questa mattina, ad Aquara, si sono svolti i festeggiamenti per il 100° compleanno del Carabiniere in congedo Carmine Luciano.

Nato a Napoli nel 1926, Carmine si è sposato nel 1957 con Giovanna Bisanti con la quale ha avuto tre figli, Rita, Maria e Vincenzo. Arruolatosi nella Benemerita nel 1943, ha prestato servizio in Sardegna, presso la Stazione Carabinieri di Perdasdefogu, in provincia di Nuoro. Successivamente fu trasferito in Sicilia, a Palermo, dove venne impiegato presso il Comando Forze Repressione Banditismo (C.F.R.B.), reparto interforze composto da Carabinieri e Guardie di Pubblica Sicurezza, istituito dal Ministero dell’Interno nel secondo dopoguerra, finalizzato alla cattura del bandito Salvatore Giuliano. Lasciata la Sicilia venne traferito in Basilicata e successivamente in Campania, ad Aquara, per poi congedarsi nel 1982.

All’evento festoso, che racchiude un’occasione per sottolineare l’importanza di coloro che portano nel proprio vissuto i segni dell’impegno e della dedizione di una vita trascorsa in uniforme, hanno presenziato i figli insieme ai numerosi nipoti e pronipoti, nonché sono giunti in suo onore il Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Capitano Giuseppe Colella, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Capo Pierpaolo Coppola, il Sindaco Antonio Marino, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e autorità religiose e civili.

Brindisi e doni e grande emozione per il festeggiato, che ha ricordato qualche aneddoto dei suoi anni passati in servizio e da reduce della lotta al banditismo in Sicilia. Per l’occasione il Colonnello Melchiorre ha consegnato un crest dell’Arma dei Carabinieri ed una lettera augurale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.