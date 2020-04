Non solo pronti a garantire la sicurezza e proteggere la comunità, ma anche protagonisti di iniziative solidali di grande valore. Sono i Carabinieri, che in questi giorni, insieme alle altre componenti delle Forze dell’Ordine, stanno svolgendo un lavoro di grande importanza.

E sono, in particolare, anche dalla parte dei più deboli e bisognosi, come capitato a Vietri di Potenza, dove i militari della Locale Stazione si sono autotassati ed hanno acquistato derrate alimentari e diverse uova di Pasqua per donarle alle famiglie più bisognose del paese e a diversi bambini.

I militari della stazione di Vietri di Potenza, guidati dal Comandante Maurizio Bertolini, in questa occasione sono stati rappresentati dal Maresciallo Michele Caggiano e dell’appuntato scelto Massimo Fortino. Diverse le famiglie che hanno ricevuto la visita dei militari, che nell’augurare buona Pasqua, hanno consegnato alimenti ai più grandi e uova di cioccolato per i più piccoli.

Emozioni e sorrisi nel ritrovarsi i carabinieri a casa per un gesto così bello ed apprezzato. Oltre agli auguri, i militari hanno ricordati alle famiglie che è importante restare a casa e rispettare le misure, sottolineando la loro grande disponibilità ad intervenire immediatamente nel caso ce ne fosse bisogno.

Insieme a Polizia Locale e Carabinieri Forestali, stanno svolgendo un lavoro importante sul territorio, al fine di evitare ogni rischio e contagio. Un lavoro importante anche nel giorno di Pasqua, con il rafforzamento dei servizi al fine di garantire la sicurezza a tutta la comunità.

– Claudio Buono –