Colpo in attacco per la Gelbison che rende ufficiale l’arrivo di Matías Gastón Castro.

La Gelbison Calcio mette a segno un innesto di grande peso per il reparto offensivo annunciando l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante argentino classe 1991, profilo di spessore ed esperienza internazionale.

Il calciatore arriva dalla Sancataldese, dove ha collezionato 19 presenze impreziosite da 9 reti confermandosi come uno dei riferimenti offensivi più efficaci della categoria. Punta centrale dotata di grande fisicità, Castro è noto per il suo spiccato senso del gol e per l’efficacia nei duelli all’interno dell’area di rigore.

Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze in campionati professionistici di alto livello, inclusa la massima serie argentina, mettendo in evidenza qualità tecniche e realizzative di assoluto valore. Ora è pronto a proseguire la sua avventura in Italia, determinato a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico.

L’arrivo di Castro rappresenta un tassello fondamentale e una scelta mirata della società, che rafforza in maniera significativa il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni.