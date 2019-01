Grand Hotel Osman di Atena Lucana. La nuova gestione punta su eleganza, comfort e benessere

Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana, dopo il recente cambio di gestione, offre ai propri clienti eleganza, comfort e benessere a pochi passi dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni garantendo un soggiorno tra natura, cultura e tradizioni.

Le raffinate camere della sontuosa struttura dispongono di aria condizionata, TV satellitare con canali digitali, minibar, WiFi e balconi affacciati sulla piscina all’aperto dell’hotel o sulle montagne che lo circondano. L’esclusiva piscina con idromassaggio è dotata di nuoto controcorrente ed il bordo a sfioro crea un’atmosfera suggestiva sia di giorno che di notte per concedersi indimenticabili momenti di relax e benessere godendo di un servizio a 360°.

Il Grand Hotel Osman ha riservato ai suoi ospiti anche la nuova area dedicata al benessere, lo speciale Centro Wellness “Baia Degli Angeli” (aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.30) per riscoprire veri e propri attimi dedicati esclusivamente al relax. Speciali trattamenti eseguiti da personale altamente qualificato e il Percorso Azzurro (idromassaggio, docce emozionali, bagno turco e solarium) renderanno ancora più piacevole il soggiorno in hotel.

Il Danubio è invece l’accogliente bar dell’Osman che propone un happy hour ricco di aperitivi a buffet e il dopo cena in un’atmosfera rilassante, un after hour insolito con stuzzichini sfiziosi e moltissimi cocktail. Il Ristorante Danubio, aperto a pranzo e a cena, unisce i piatti della tradizione alla cucina innovativa, in una sinfonia di sapori ed ingredienti di prima qualità.

Inoltre nelle camere, nel ristorante e nelle aree comuni è disponibile il servizio Sky.

Per maggiori informazioni sul Grand Hotel Osman, in via Nazionale San Giuseppe ad Atena Lucana Scalo, è possibile visitare il sito ufficiale www.grandhotelosman.ciminohotels.it , telefonare al numero 0975/511164 o inviare una mail all’indirizzo info@grandhotelosman.com.

