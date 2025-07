Vincenzo De Luca settimo nella classifica dei Presidenti di Regione più amati.

La classifica del “Sole 24 ore” è stata condotta dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, che ha preso in considerazione 97 comuni capoluogo di provincia (sulle 110 in cui è divisa l’Italia) e le Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta del presidente (quindi escludendo Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta).

Non sono inoltre stati sondati i Comuni in cui si è votato nel 2025, né quelli in cui il sindaco è decaduto o si è dimesso.

Vincenzo De Luca, prossimo alla scadenza del mandato è dunque solo settimo, con il 54,5% delle preferenze: una soglia di maggioranza superata di poco. Consenso in calo del 14,98%.

Al primo posto c’è Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia con il 66,5%, secondo è Luca Zaia del Veneto (66%) ed infine al terzo posto Alberto Cirio del Piemonte (59%). Al quarto posto c’è Eugenio Giani della Toscana con il 58%, seguito da Roberto Occhiuto della Calabria (58%), Renato Schifani della Sicilia (56%) e quindi Vincenzo De Luca.

Con il 53,5% del gradimento il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è invece al nono posto della classifica dei Presidenti più amati. Bardi ha fatto registrare un gradimento di 3,1% inferiore al 56,6 del giorno della sua elezione.