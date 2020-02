Golfo di Policastro. Solidarietà Nazionale consegna generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Si è svolta ieri la consegna di generi alimentari ad alcune famiglie in difficoltà nel Golfo di Policastro.

L’iniziativa è stata organizzata dal locale nucleo di “Solidarietà Nazionale“.

I responsabili hanno spiegato che “la consegna di generi alimentari a famiglie in difficoltà del Golfo di Policastro è l’ennesima iniziativa intrapresa da Solidarietà Nazionale“.

“In un periodo di profonda crisi economica, – affermano – il semplice gesto di consegnare un pacco alimentare diventa importante in quanto consente di regalare un momento di serenità a chi in questo momento ha dei problemi. In quel gesto vogliamo ricordare a queste famiglie che nessuno è veramente solo e che c’è sempre qualcuno disposto a dargli un aiuto“.

– Chiara Di Miele –