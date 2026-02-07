Si è svolto presso l’Istituto scolastico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina il progetto di matematica “Math’ Application”, un percorso laboratoriale che ha visto protagonisti un gruppo di alunne dell’indirizzo Moda e un gruppo di alunni dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica.

I docenti di matematica Merola e Vanacore hanno scelto di unire le competenze dei due indirizzi dando vita a un’idea concreta e attuale: la realizzazione di una “Borsa smart”, cioè una borsa dotata di sistemi antifurto pensati per ridurre il rischio di furti, soprattutto in luoghi affollati come la metropolitana.

Il cuore del progetto è stato lo studio di un modello matematico, indispensabile per progettare e valutare il funzionamento dell’antifurto. Dopo un’analisi statistica dei furti nelle principali città, gli studenti hanno utilizzato la matematica per stimare l’affidabilità dei sensori, interpretare i dati raccolti e comprendere come un modello teorico possa descrivere un fenomeno reale.

Fondamentale è stato il lavoro interdisciplinare e il confronto con i docenti di indirizzo: professoressa Volpe e professoressa Guida per l’indirizzo ITIS Sistema Moda e il professore Vassallo per Elettrotecnica.

In un vero percorso di apprendimento tra pari, le studentesse dell’indirizzo Moda hanno insegnato ai compagni le tecniche di taglio e cucito, mentre gli studenti di Elettrotecnica hanno spiegato il funzionamento dei sensori e dei sistemi di allarme. Questo scambio di competenze ha permesso di trasformare un’idea matematica in un progetto concreto e funzionante.

Il progetto “Math’ Application” rappresenta un esempio significativo di didattica innovativa, in cui la matematica diventa uno strumento per leggere la realtà, risolvere problemi e creare soluzioni utili alla vita quotidiana.