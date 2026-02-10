In occasione dell’ultimo Open Day di domenica 8 febbraio, gli studenti dell’IPMAT e le studentesse dell’ITIS Moda dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina hanno portato in scena “I Promessi Sposi 2.0. Il musical… più o meno!”, una rivisitazione contemporanea e ironica del celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

Attraverso linguaggi, ritmi e modalità espressive vicine ai giovani, i ragazzi hanno reinterpretato la storia di Renzo e Lucia senza tradire i valori e la morale che caratterizzano l’opera originale. Un modo nuovo e coinvolgente per avvicinare il pubblico alla letteratura, dimostrando come il teatro possa diventare un ponte tra tradizione e modernità.

La realizzazione dello spettacolo è stata possibile grazie al sostegno della Dirigente Scolastica Antonia Vairo, sempre attenta a promuovere iniziative innovative, e della Vicepreside Lina Gasaro che ha accompagnato con disponibilità ogni fase del percorso. “Un ringraziamento va anche al Prof. Antonio Rosciano, responsabile di plesso, per la sua presenza costante e attenta – fanno sapere dal ‘Cicerone’-. Determinante il contributo della docente Alessandra Guida, che ha guidato con competenza e creatività il lavoro sui costumi e sull’identità visiva dello spettacolo, insieme alle studentesse dell’ITIS Moda, protagoniste nella realizzazione di abiti, scenografie e coreografie. Un grazie speciale ai ragazzi dell’IPMAT che hanno affrontato la scena con entusiasmo, impegno e spirito di squadra, contribuendo anche alla costruzione delle scenografie e dimostrando quanto il teatro possa essere un’esperienza formativa capace di unire, motivare e far crescere”.

Secondo il “Cicerone” la partecipazione del pubblico ha confermato il valore di un progetto che ha saputo unire indirizzi diversi, competenze complementari e generazioni differenti offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per esprimersi e mettersi alla prova.

Lo spettacolo “I Promessi Sposi 2.0” ha rappresentato un esempio di scuola viva, inclusiva e capace di trasformare le idee in esperienze significative. L’appuntamento è già al prossimo anno, con nuove sfide e nuovi sogni da costruire insieme.