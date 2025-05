Una giornata di riflessione e scoperta per gli studenti dell’IP MAT e dell’ITIS sezione B del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina in visita all’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e al centro storico di Napoli.

La giornata appena trascorsa ha lasciato un segno profondo negli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo IP MAT e della quarta e quinta B dell’ITIS impegnati in un’esperienza educativa e altamente formativa. Sin dalle prime ore del mattino l’attenzione e la curiosità degli alunni sono state catturate dalla spiegazione dettagliata dell’intero iter giuridico che coinvolge i minori autori di reato.

Gli operatori dell’IPM hanno illustrato con chiarezza e sensibilità come si sviluppa la giornata tipo all’interno del carcere minorile, quali sono le attività previste, le regole da rispettare e soprattutto le storie spesso complesse che si nascondono dietro ogni detenuto. Particolarmente toccante è stato l’approfondimento sulle cause che possono condurre un giovane alla detenzione: disagio sociale, mancanza di riferimenti familiari, marginalità economica, ma anche scelte sbagliate dettate dall’impulsività tipica della giovane età.

È emersa con forza la funzione rieducativa dell’Istituto attraverso percorsi scolastici, attività sportive, laboratori e supporto psicologico. Gli studenti hanno potuto constatare che, sebbene non per tutti ci sia una seconda possibilità, molti ragazzi riescono a intraprendere un cammino di cambiamento, riappropriandosi del proprio futuro. La visita ha offerto spunti di riflessione su giustizia, legalità e responsabilità personale, toccando corde profonde nei partecipanti che hanno dimostrato grande maturità e coinvolgimento.

La seconda parte della giornata si è svolta tra le strade del centro storico di Napoli, in un’atmosfera vibrante e colorata. I ragazzi hanno potuto ammirare la bellezza della città, impreziosita dalle bandiere azzurre che ancora sventolano in festa per la conquista del quarto scudetto. Un contrasto emozionante: dalla realtà dura del carcere minorile alla vivacità di una città in festa, un viaggio tra luci e ombre che ha arricchito non solo la mente, ma anche il cuore degli studenti. Una giornata che difficilmente sarà dimenticata e che ha lasciato in ognuno una maggiore consapevolezza del valore delle scelte e della forza della legalità.