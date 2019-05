Gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano ospiti del Console Generale d’Italia ad Edimburgo

Delegazione di studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano ricevuti dal Console Generale d’Italia per la Scozia e l’Irlanda del Nord. L’incontro ha avuto luogo ieri pomeriggio presso la sede del Consolato ad Edimburgo, alla presenza del Console Generale Fabio Monaco, del Vice Console Cristina Bozzi e della segretaria del Console, Anna Alonzi.

Accompagnati dal Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Teggiano Rocco Colombo, dalle docenti Claudia Mea e Paola Testaferrata e dal responsabile della Fosapa Biagio Matera, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare gli uffici della sede generale di Edimburgo e di conoscere ruoli e funzioni che i Consolati italiani svolgono nel mondo, in rappresentanza dell’Italia, grazie al progetto “Scuola Viva”, promosso dalla Regione Campania.

“Sono contento della vostra presenza qui – ha confidato il Console Monaco agli studenti – ed essendo originario di Torre del Greco, mi fate sentire campano fra i campani. Plaudo alla iniziativa del vostro Dirigente di aver fatto la richiesta di venire a farci visita, perchè è fondamentale che soprattutto i giovani, in Italia, sappiano cosa fanno queste strutture per rappresentare le istanze dei milioni di italiani sparsi nelle varie parti del mondo. Vi ringrazio, pertanto, di essere qui, in questa sede che è la sede della nostra nazione, del nostro Stato, qui, ad Edimburgo“.

Al termine dell’incontro il Dirigente Rocco Colombo ha donato al Console Generale un acquerello raffigurante un “particolare” della Certosa di Padula realizzato dal Liceo Artistico, mentre l’avvocato Matera ha donato uno stemma della Città di Teggiano, donato alla scuola, per l’occasione dal sindaco Michele Di Candia.

– redazione –