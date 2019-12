Le classi I A e I B del Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” hanno partecipato anche quest’anno alla “Staffetta di Scrittura Bimed” che pone a contatto il pensiero di gruppi di studenti e studentesse che risiedono lontano, vivono in luoghi e condizioni anche molto diverse, con insegnanti che tra loro non si conoscono. Gli uni e gli altri, aderendo alla Staffetta, decidono di condividere un unico obiettivo, produrre una narrazione coerente, basata su un unico incipit. Gli studenti per scrivere un capitolo del libro che sarà pubblicato alla fine dell’anno scolastico devono essere in grado di comprendere quanto loro perviene ed elaborare un prodotto letterario che risulti non solo comprensibile e coerente, ma anche attraente per chi lo leggerà.

Nell’ambito del progetto Bimed, martedì le classi I A e I B del Liceo Classico, con la referente di progetto, la professoressa Michela Calicchio, e accompagnate dalle docenti Maria Cappelli e Teresa Moscarella, hanno partecipato, presso il Grand Hotel Salerno, alla giornata evento che annualmente mette insieme la Comunità Nazionale di Bimed. Gli studenti hanno preso parte al laboratorio didattico “L’incontro con le emozioni” a cura dello Staff Bimed e hanno assistito allo spettacolo teatrale “La Notte della Guerra – La Scrittura che salva” di e con Luigi Dal Cin.

A conclusione della mattinata hanno partecipato al “Singing Open”, all’esterno del Grand Hotel, dove si sono riuniti tutti i partecipanti per cantare in coro e lanciare un messaggio di auspicio per il 2020. Si è trattato di un evento formativo di elevato spessore, originale ed emozionante.

– Chiara Di Miele –