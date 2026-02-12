Gli studenti della classe 3B del Liceo Classico “Cicerone” di Sala Consilina, guidati dalla professoressa Colucci, saranno protagonisti al Salone Internazionale del Libro di Torino nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione e alla riscoperta della letteratura italiana.

La classe ha partecipato al Comix Games 2026 – Mashup letterario, progetto organizzato da Repubblica Scuola, Comix, Salone Internazionale del Libro e Museo Egizio di Torino. L’iniziativa invita gli studenti a coniugare creatività, conoscenza dei testi di prosa e poesia e passione per la musica, offrendo un modo nuovo e coinvolgente di avvicinarsi al patrimonio letterario italiano e di reinterpretarlo attraverso linguaggi contemporanei.

La presenza del Liceo Classico “Cicerone” al Salone Internazionale del Libro rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti e conferma l’impegno dell’istituto nella promozione della cultura e della formazione umanistica.