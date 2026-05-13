Formazione Scuola-Lavoro in azienda per gli studenti della sezione Agricoltura e Risorse Forestali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Ieri mattina gli studenti hanno avuto modo di visitare a Montecorvino Pugliano un’azienda leader nelle produzioni di IV Gamma e vivaistica. Sapientemente guidati dai tecnici e dai titolari, hanno avuto modo di assistere a tutte le fasi della produzione vivaistica, visitare in campo gli impianti produttivi di insalate baby leaf e osservare tutte le operazioni di conferimento, lavaggio e confezionamento dei prodotti di IV Gamma.

Durante l’esperienza non sono mancati momenti di confronto e dialogo con i tecnici e i titolari che insieme agli studenti hanno avuto modo di approfondire i molteplici aspetti di una realtà così complessa.

La visita aziendale si è conclusa con una lectio magistralis del fondatore del Gruppo che ha firmato personalmente gli attestati di partecipazione degli studenti e li ha incoraggiati a credere nei propri sogni e ad impegnarsi nello studio per poter realizzare le proprie ambizioni.