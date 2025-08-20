Gli Istituti Paritari Athena di Teggiano cercano un assistente amministrativo
Per il nuovo anno scolastico gli Istituti Paritari Athena di Teggiano cercano una figura di assistente amministrativo.
Requisiti minimi richiesti:
• Diploma di scuola superiore
• Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, ecc)
• Ottime capacità organizzative e relazionali •
Precisione, puntualità e serietà •
Disponibilità immediata.
Inviare le candidature a istitutiathena@gmail.com o telefonare allo 0975/030442 per informazioni.
