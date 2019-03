Gli atleti Metasport domani a Bellizzi per partecipare alla 6^ tappa del Campionato Regionale Nuoto

Gli atleti della Metasport di San Rufo si apprestano a gareggiare nella 6^ tappa del 18° Campionato Regionale Nuoto del Centro Sportivo Nazionale Campania per questo anno sportivo 2018/2019.

L’evento si svolgerà domani presso la Piscina comunale di Bellizzi, situata in Via Pescara, a partire dalle ore 9.10.

Saranno chiamate a partecipare tutte le categorie, quindi i 50 metri dorso, i 100 metri stile libero, i 25 e 100 metri stile rana, i 25 e 100 metri stile farfalla e infine i 200 metri misti, che consiste una tecnica di nuoto che nasce dalla combinazione dei quattro differenti stili natatori (dorso, rana, farfalla e stile libero). Gli esordienti saranno chiamati invece a gareggiare per la staffetta mista “4×50 metri”.

Ancora una volta i nuotatori e le nuotatrici della Metasport di San Rufo sono chiamati a dare il meglio, dopo gli ottimi risultati raggiunti nella 5^ tappa, che si è svolta a febbraio “in casa”, proprio presso il Centro Sportivo Meridionale.

“Auguro ai nostri partecipanti di raggiungere buoni risultati per un raggiungimento di un punteggio più alto in termini individuali – ha dichiarato ad Ondanews Agostino Marmo, coach dei nuotatori Metasport – in vista delle qualificazioni al Campionato Nazionale di Nuoto che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro il prossimo maggio. Noi, come sempre, diamo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

– Maria De Paola –