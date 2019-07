Gli ambienti chiusi e qualità dell’aria

La tematica, di estrema attualità nell’ambito più ampio della protezione dell’ambiente, è ormai uscita dagli spazi ristretti dei simposi e della ricerca accademica ed è motivo di preoccupazione sempre crescente, per la consapevolezza ormai diffusa e consolidata dei rischi connessi ad una cattiva qualità dell’aria che respiriamo.

A tale proposito l’obiettivo è di mantenere le condizioni ottimali degli impianti HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell’Aria) CLICCA QUI garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro.

Ciò si ottiene attraverso interventi di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici, a partire dalle UTA fino ai sistemi di distribuzione dell’aria, passando per le canalizzazioni CLICCA QUI e le diverse componenti degli impianti.

Per una migliore comprensione del problema è interessante riportare alcuni studi fatti nel corso degli anni in merito al problema della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro:

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha stimato che il 30% degli edifici di recente costruzione o ristrutturati presentano problemi legati alla sindrome da edificio insalubre (SBS), con conseguenze sugli occupanti in termini di malessere generale, difficoltà di concentrazione ed assenteismo.

Il NEMI (National Energy Management Institute) valuta che il 50% degl’impianti di ventilazione sono insalubri e che circa il 70% dei locali frequentati dal pubblico (hotels, ristoranti, banche, etc) presentano condizioni igieniche dell’aria interna assai degradate, a causa del pulviscolo e degli agenti contaminati sollevati dal movimento all’interno dell’ambiente, che favoriscono la proliferazione di funghi e batteri all’interno delle condotte d’aria.

Negli ultimi anni si assiste ad un forte aumento di patologie respiratorie, riconducibili alla cattiva gestione e mancata manutenzione degli impianti di condizionamento (HVAC) negli edifici.

L’aria viziata di uffici, ospedali, alberghi, case di cura, piscine e di molti altri ambienti può essere causata da un insufficiente ricambio d’aria e questo, unitamente alla presenza di apparecchiature in uso quali computer, fotocopiatrici, apparecchi medici, può essere a sua volta causa di emicrania, nausea, arrossamenti oculari, epistassi, stanchezza.

Il ricambio e la sanificazione dell’aria negli impianti di condizionamento stanno dunque alla base di una corretta prevenzione di malesseri ed irritazioni.

La normale manutenzione ordinaria degli impianti di canalizzazione dell’aria (cambio di filtri dell’aria nelle UTA, split, fan coil, ecc..) spesso non basta a contrastare in maniera efficace il proliferare di contaminanti chimici e biologici quali muffe, pollini, virus e batteri tra cui la pericolosa legionella.

Una sanificazione dell’aria con ispezioni tecniche, igieniche e manutentive regolari sia dall’interno che dall’esterno dell’impianto e delle sue singole componenti, va dunque eseguita prima di tutto per migliorare la qualità di vita ma anche perché è obbligatorio per legge. Per i trasgressori previste severe pene pecuniarie e detentive.

PUBBLIREDAZIONALE

Vai agli altri articoli di SAGEST