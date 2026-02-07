L’importanza di ricordare e l’esigenza di imparare dal passato per non commettere gli stessi errori. Così ieri gli alunni della scuola media di San Rufo hanno celebrato la Giornata della Memoria.

I giovani hanno realizzato vari lavori ed esposto i pensieri.

La lodevole iniziativa degli alunni è stata apprezzata dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Marmo, che ha elogiato quanto fatto.

“Passano gli anni ma le discriminazioni sono ancora esistenti e dobbiamo in tutti i modi, partendo dai giovani, dare un’educazione” commenta l’assessore Maria Antonietta Aquino.