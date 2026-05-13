La Giunta regionale della Basilicata riconferma Giuseppe Spera come Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.

La decisione arriva a conclusione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico del 1° dicembre 2025.

Al termine di un accurato iter selettivo, che ha visto la commissione impegnata nella valutazione dei titoli e nello svolgimento dei colloqui individuali, Spera è risultato il profilo con i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche e le sfide legate all’incarico.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico ha espresso soddisfazione per la nomina, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro al Direttore.