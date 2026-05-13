Giuseppe Spera riconfermato Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza
La Giunta regionale della Basilicata riconferma Giuseppe Spera come Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.
La decisione arriva a conclusione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico del 1° dicembre 2025.
Al termine di un accurato iter selettivo, che ha visto la commissione impegnata nella valutazione dei titoli e nello svolgimento dei colloqui individuali, Spera è risultato il profilo con i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche e le sfide legate all’incarico.
L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico ha espresso soddisfazione per la nomina, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro al Direttore.