Giuseppe Cariello e Rosalba Marmo di Sala Consilina protagonisti del quiz di Raiuno “Reazione a Catena”

Una coppia di Sala Consilina protagonista nel preserale di Raiuno nel corso del quiz condotto da Marco Liorni “Reazione a Catena”.

Si tratta di Giuseppe Cariello, ingegnere di Sala Consilina, e di sua moglie Rosalba Marmo, avvocato e originaria di San Rufo, che insieme al terzo concorrente e amico, Giuseppe, hanno provato a sfidare i campioni in carica da diverse puntate, meglio noti come “I tre Forcellini”.

La squadra con i due valdianesi ha scelto il nome di “Patapan”, che ricorda il suono onomatopeico di quando da casa i tre concorrenti hanno provato a giocare e ad indovinare i vari quiz di cui si compone lo show che anticipa il Tg della sera. “Reazione a Catena” permette a tutti, divertendosi, di scoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, coinvolgendo sia i concorrenti che chi lo segue da casa.

Nonostante la brillante prestazione la squadra di Giuseppe e Rosalba non è riuscita ad espugnare i campioni in carica, tre giovani padovani, che vincono ogni puntata dallo scorso 20 giugno e che hanno già portato a casa 200mila euro di montepremi.

Grande lo stesso la soddisfazione per i “Patapan” e per il Vallo di Diano che, ancora una volta, ha potuto fare il tifo in tv per capaci giovani appassionati di quiz.

– Chiara Di Miele –