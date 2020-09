Giulia Salemi, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto a Felitto per le scene di un nuovo programma Mediaset

Sono iniziate nel centro storico di Felitto le riprese per un nuovo programma televisivo di Mediaset dal titolo “Disconnessi on the road”.

Un gruppo di giovani volti noti della televisione si aggira per i vicoletti del piccolo borgo cilentano alla ricerca di paradisi nascosti.

A darne ufficialmente notizia è il Comune di Felitto.

Il nuovo programma, che andrà in onda su Italia 1, sarà condotto da Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Giulia Salemi, reduci dal Grande Fratello Vip. Il format sarà trasmesso alle 19 nel weekend, al termine di Studio Aperto, e parlerà di giovani e tendenze.

– Chiara Di Miele –