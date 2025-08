Anche i giovani della Diocesi di Teggiano-Policastro presenti al Giubileo dei Giovani a Roma. Un evento ricco di gioia e spiritualità che ha riunito ragazzi di tutto il mondo per celebrare la speranza.

Momenti di profonda spiritualità e preghiera sono stati quelli vissuti nella Città eterna, culminati con l’incontro con Papa Leone XIV che ha invitato ad essere “artigiani di pace in un mondo dilaniato dalla guerra”.

I giovani della Diocesi sono partiti lunedì scorso e hanno alloggiato a Frascati unitamente all’Arcidiocesi di Campagna-Salerno-Acerno e all’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni. Qui hanno vissuto un momento di catechesi con don Donato Ciro Varuzza, don Roberto Faccenda e fra Giuseppe. Il secondo giorno, invece, hanno attraversato la Porta Santa in San Giovanni in Laterano: qui a sorpresa è giunto anche il Papa per un saluto. Le restanti giornate sono passate tra momenti di preghiera e riflessione culminate ieri a Tor Vergata.

“Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate – le parole di Papa Prevost – Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo”.

Momento intenso è stata la solenne messa di chiusura a Tor Vergata, in una condivisione universale della fede. Qui i ragazzi hanno passato la nottata tra canti, balli e change, ossia uno scambio di oggetti con pellegrini di tutto il mondo (medagliette, bracciali, immagini di Santi dei propri luoghi di origine).

Don Donato Ciro Varuzza, Direttore dell’Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile, ha affidato ad un messaggio rivolto ai giovani l’esperienza vissuta: “Qualcuno ti potrebbe chiedere se hai incontrato Gesù, ma tu non sei neanche sicuro di riconoscere quando hai sentito qualcosa di più, quando hai percepito Lui. Eppure nel tuo cuore ora avverti una voglia di essere migliore, di ricominciare, di ricostruire qualcosa, che non ti spiegheresti se non ti fossi sentito amato e profondamente al tuo posto e questo grazie ad una Chiesa che sicuramente a volte fai fatica a percepire tua, ma che sa sempre sorprendere perché rende possibile l’esperienza di un mondo migliore, dove non ti devi ‘rovinare’ per gridare i tuoi bisogni, ma dove puoi urlare la gioia che trovi! Sei stato in questi giorni nel cuore del mondo e insieme a tanti altri giovani come te sei stato la luce di speranza per tutto il mondo! Cercherai di esserlo ora a casa, nei tuoi gruppi di amici, nella tua comunità, ora sarà più difficile, ricordalo! Non ti arrendere. Chi sei ora al rientro? Quello/a di sempre ma con quella carica di non rassegnarsi a tutto ciò che già pensavi prima e a cui ora senti di non poter rinunciare, perché sei una meravigliosa opportunità e non puoi sprecarla!”.