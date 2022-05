Giro d’Italia. Il 13 maggio sospese le attività del Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” a Potenza

In considerazione dell’appuntamento nella città di Potenza con la carovana rosa del Giro d’Italia e delle difficoltà di transito in alcune strade del capoluogo interessate dall’evento tra cui via del Gallitello che conduce alla sede del Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” dove è previsto divieto di transito e di sosta per tutta la giornata con rimozione forzata, l’ASP Basilicata (Azienda Sanitaria Locale) comunica che nella giornata del 13 maggio le attività sanitarie saranno sospese.

Le prestazioni prenotate in quella data saranno erogate, senza necessità di nuova prenotazione, in una data che sarà comunicata agli interessati a cura dell’ASP di Potenza.

Le attività dell’USCO di Potenza continueranno ad essere erogate, solo per il 13 maggio, presso l’ufficio dell’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica situato in via della Fisica.