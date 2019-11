Giovanni De Lauso nominato Coordinatore per il Vallo di Diano della Federazione Movimenti Base

Giovanni De Lauso, presidente di Autonomia Meridionale, il movimento di ispirazione identitaria meridionalista con sede a Polla, è stato nominato Coordinatore delle attività politiche per il Vallo di Diano della Federazione Movimenti Base (MFB) e Responsabile provinciale per la tutela dell’ambiente e del territorio.

La doppia nomina giunge dopo il Congresso della Federazione Movimenti Base svoltosi a Napoli.

“E’ per me una grande soddisfazione ricevere questa doppia nomina – afferma De Lauso – ringrazio il nostro Coordinatore nazionale Sergio Angrisano e il vice coordinatore nazionale Daniele Barone per la fiducia riposta. E’ un impegno che assumo con grande entusiasmo e responsabilità per contribuire alla diffusione e all’affermazione dei nostri valori e programmi meridionalisti, in un momento storico molto difficile per la nostra terra, per il meridione d’Italia, da sempre emarginato, dimenticato dalla politica e dalla partitocrazia nazionale. Una fase che richiede visioni e contenuti diversi alla politica, in contrasto con quelli dei partiti tradizionali che da sempre hanno ingrassato il Nord e impoverito il Sud. Una politica nuova a partire dalle aree più decentrate, più periferiche come la nostra, fino ad arrivare alla politica regionale e nazionale”.

– Antonella D’Alto –