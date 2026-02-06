Tensione ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Sapri, dove tre giovani stranieri sono stati denunciati dopo aver dato in escandescenze.

I tre, 20enni di origine nordafricana, hanno creato panico tra i passeggeri: prima a bordo di un Intercity hanno sottratto la borsa ad una donna per poi iniziare ad infastidire gli altri. Una volta scesi dal treno, uno di loro in evidente stato di agitazione ha iniziato a muoversi tra i binari, creando scompiglio e apprensione per le possibili conseguenze. Da una prima ricostruzione, complice sarebbe stata anche l’ubriachezza.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri guidati dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo e quelli della Polizia Stradale, guidati dal Sostituto Commissario Silvio Riccio, che con non poche difficoltà hanno dovuto riportare la calma e fermare i coinvolti.

I 20enni sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e furto.

La borsa è stata restituita alla proprietaria.