Giovane scoperto a Salerno con cocaina pronta per lo spaccio e soldi. Arrestato
Sorpreso con cocaina e soldi, scatta l’arresto.
È quanto accaduto nei giorni scorsi in via Settimio Mobilio a Salerno.
Un 20enne è stato arrestato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato durante un controllo.
Nel corso della perquisizione il giovane è stato trovato con circa 10 involucri di cocaina e 1.300 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.