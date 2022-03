Giornata regionale del Figlio. Approvata la proposta di legge in Regione Campania

La VI Commissione consiliare permanente in Regione Campania ha approvato la proposta di legge per l’istituzione della Giornata Regionale del Figlio, che vede come primo firmatario e promotore il consigliere regionale Andrea Volpe e la cui indicazione in calendario è prevista per il 15 maggio.

“Questa legge vuole celebrare il figlio – ha sottolineato il consigliere Volpe, Questore alle Finanze del Consiglio regionale – ed anche stimolare un dibattito sul grave problema della denatalità e per il futuro dei giovani della Campania puntando sull’istruzione e sul lavoro“.

La proposta di legge prevede la concessione di borse di studio e viaggi di istruzione a beneficio dei figli che crescono in condizioni svantaggiate.

La legge nasce nella precedente consiliatura. Fu l’allora consigliere regionale, attuale segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio a lanciare l’idea di istituire in Campania la Giornata del Figlio. Il consigliere Volpe ha fatto sua questa proposta riformulandola e spronando l’amministrazione regionale a investire fondi da destinare alle attività didattiche di ragazzi svantaggiati.

A cofirmare la legge i consiglieri Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Tommaso Pellegrino, Luigi Abbate, Giovanni Porcelli, Vincenzo Alaia, Annarita Patriarca, Francesco Picarone.