Giornata per sicurezza delle cure e della persona assistita. Domani l’ASL Salerno si tinge di arancione

L’Asl Salerno si tinge di arancione con tutti gli ospedali illuminati all’insegna dello slogan “Operatori sanitari sicuri, pazienti sicuri“.

L’azienda sanitaria aderisce alla Giornata di sensibilizzazione per la sicurezza delle cure e della persona assistita che si celebre ogni anno il 17 settembre.

Nell’occasione tutti gli ospedali saranno illuminati di arancione, per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure. Quest’anno anche per ricordare l’impegno del Sistema Sanitario Nazionale e di tutti gli operatori della Sanità per fronteggiare l’epidemia da Covid-19.

– Chiara Di Miele –