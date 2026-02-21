“Sordità, un problema nascosto”. Il 3 marzo è la Giornata nazionale di sensibilizzazione su malattie dell’orecchio e disturbi uditivi e all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania sarà possibile partecipare ad uno screening gratuito per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura, favorire il cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito, incentivare l’uso corretto dei dispositivi uditivi.

Dalle 10.00 alle 17.00 si potrà effettuare una visita nell’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria (7° piano) senza prenotazione.

La Giornata è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), in collaborazione con associazioni di pazienti e familiari di soggetti ipoacusici.