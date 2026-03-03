Domani, mercoledì 4 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, dalle ore 9 alle 16:30 si terrà l’Open Day di Nutrizione Preventiva promosso dalla U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno in via Kennedy.

L’invito, rivolto a tutti i cittadini, è di partecipare al programma di Nutrizione Preventiva, uno strumento essenziale per la sanità pubblica che permette di comprendere e intervenire sui problemi nutrizionali, migliorando la salute generale della popolazione.

La partecipazione è gratuita e per la preparazione sarà necessario osservare un digiuno di almeno 4 ore, evitare attività fisica intensa (nelle 12-24 ore precedenti alla visita), non aver consumato alcol o caffeina e svuotare la vescica prima dell’esame. Importante per avere risultati accurati è non usare creme su mani e piedi e segnalare il ciclo mestruale.

È consigliato indossare vestiti comodi e leggeri. Se non è possibile essere in intimo, optare per capi che non contengano parti metalliche (cerniere, bottoni in metallo) e rimuovere tutti gli oggetti metallici (gioielli, orologi, piercing, cinture) che possono interferire con la misurazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili scansionando il QR code in locandina.