Giornata Mondiale della Croce Rossa. I volontari di Polla donano la bandiera al sindaco Giuliano

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ogni anno si celebra l‘8 maggio, anche i volontari di Polla hanno fatto dono della bandiera della CRI al sindaco Rocco Giuliano che ha disposto di esporla sul Palazzo di Città così come hanno fatto diversi primi cittadini del Salernitano.

Un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150mila in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione.

L’obiettivo delle celebrazioni di questa giornata, delle manifestazioni in piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono le attività svolte dai volontari per la popolazione.

Quest’anno a Polla per una settimana sarà proiettato un video spot della Croce Rossa Italiana sul maxischermo in Piazza Antonio Forte e domani si terrà la consegna degli attestati per 30 volontari nel corso di una cerimonia aperta a tutti gli interessati.

– Chiara Di Miele –