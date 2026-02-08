Giornata Mondiale del Malato. L’11 febbraio il Vescovo De Luca negli ospedali di Polla e Sapri
L’11 febbraio negli ospedali di Polla e di Sapri si celebra la XXXIV Giornata Mondiale del Malato.
L’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Teggiano-Policastro con il Vescovo Antonio De Luca sarà presente sia al “Luigi Curto” di Polla che all’ospedale dell’Immacolata di Sapri con le celebrazioni eucaristiche.
A Polla la Santa Messa presieduta da Monsignor De Luca sarà celebrata alle 9.30, mentre a Sapri si svolgerà alle ore 16.00 dell’11 febbraio.