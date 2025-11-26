Obiettivo solidarietà domenica 30 novembre, ore 18:30, al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, secondo appuntamento della rassegna nazionale di arti performative Teatro in Sala.

La Direzione Artistica della rassegna, promossa dall’associazione “i Ragazzi di San Rocco”, e la Fondazione della Comunità Salernitana hanno un obiettivo: far sì che il Centro Una Speranza di Sala Consilina possa erogare i suoi servizi nel campo della disabilità non solo di giorno ma 24 ore su 24. È a questo obiettivo solidale che saranno destinati i proventi dell’appuntamento di Teatro in Sala che avrà due importanti protagonisti del mondo artistico, particolarmente attivi nel mondo della disabilità.

“I Terconauti – una storia di Autismo normale” è il titolo dello spettacolo brillante che sarà messo in scena dai fratelli Damiano e Margherita Tercon. Lui è autistico e sogna di diventare un cantante lirico e lei è la sua spalla e lo aiuta nella realizzazione dei suoi sogni. Lo spettacolo è un misto tra cabaret, sketch comici, dialoghi col pubblico, proiezione di video e canto lirico. La performance parla di autismo e relazioni in chiave comica, alternandosi con momenti di riflessione. I Terconauti smontano pregiudizi e luoghi comuni sullo spettro autistico, concentrandosi su quelle che sono le possibilità invece che sui limiti, parlano di persone e non di malattie.

Altro prezioso momento di domenica 30 novembre sarà quello con il Coro delle Mani Bianche. L’associazione musicale MAR.LET. di Salerno ha promosso il Coro delle Mani Bianche per favorire la partecipazione, l’inclusione, l’apprendimento del canto corale. Ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali (e non) si esprimono in un percorso i cui obiettivi contemplano sia l’acquisizione di un linguaggio prettamente tecnico-musicale sia la conoscenza e l’uso della L.l.S, (quest’ultima adattata ad esigenze melodiche). ll canto corale diventa, in tal modo, occasione per vivere percorsi di inclusione attraverso la convivialità delle differenze.

Sono 475 i posti del Teatro Comunale Mario Scarpetta da riempire per assistere alle differenze artistiche dei Terconauti in “Una storia di Autismo normale” e del Coro di Mani Bianche; 475 posti per contribuire al sogno del Centro Una Speranza affinché possa erogare servizi 24 ore su 24 alle persone meno fortunate.

Ancora un appuntamento con la solidarietà e col teatro d’impegno civile nella rassegna curata da “i Ragazzi di san Rocco” di Sala Consilina, giunta alla XXIX edizione. È di soli 10 euro il costo del biglietto e per le prenotazioni ed eventuali erogazioni liberali pro Una Speranza contattare il numero 350 9305245.