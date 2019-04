Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ha voluto dare un segnale importante nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata ieri.

Il Corpo Nazionale, infatti, si è tinto di blu in tutto il Paese e così anche la caserma di Salerno si è illuminata del colore che risveglia il desiderio di inclusione e conoscenza della malattia.

Anche il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina ha aderito alla simbolica iniziativa su precisa indicazione del Dipartimento.

I caschi rossi hanno indossato una coccarda blu e tutti i mezzi di soccorso del Comando Provinciale sono stati impreziositi dai fiocchi simbolici dedicati alla giornata speciale di inclusione.

“Stiamo cercando di creare da tempo questa inclusione – ha spiegato l’ingegnere Adriano De Acutis, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno – e ci sono osservatori nazionali che lavorano su questo aspetto. In questa Giornata Mondiale siamo vicini a chi è meno fortunato di noi. Ci stiamo organizzando in corsi speciali per soccorrere chi è affetto da autismo e abbiamo creato un’applicazione, Help for All, che consigliamo di scaricare a tutti i nostri soccorritori“.

– Chiara Di Miele –