Giornata della Fibromialgia. Il 10 maggio a Potenza messa a dimora dell’albero della vita

“Piantiamo la Salute!” è il titolo dato all’evento organizzato dal Comitato Fibromialgici Uniti ODV Basilicata in collaborazione con il Comune di Potenza e il Reparto Carabinieri Biodiversità in occasione della Giornata Mondiale per la Fibromialgia.

Il 10 maggio alle 11.30 in Largo Palatucci a Potenza verrà messo a dimora un albero in rappresentanza dei malati di Fibromialgia.

Saranno presenti il sindaco Mario Guarente, l’assessore comunale allo Sport e Ambiente, Gianmarco Blasi, il Tenente Colonnello Antonia Lombardi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, e Rosaria Marino, referente CFU Basilicata. Nella stessa giornata sono tanti i capoluoghi che aderiranno a questa iniziativa.