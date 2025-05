La protezione dei diritti di bambini e adolescenti rappresenta una priorità per la Polizia di Stato e richiede un’attenta valutazione delle minacce emergenti, l’impiego di tecnologie innovative e un approccio metodologico e operativo in linea con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione che possa consentire nuove prospettive in termini di conoscenza e interazione sociale. Negli ultimi anni abbiamo assistito all’incremento di nuovi trend, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale generativa e di strumenti volti a garantire l’anonimato nel web. Queste tecnologie avanzate aprono nuove frontiere per la creatività e l’innovazione, ma allo stesso tempo introducono minacce inedite. I pericoli della rete sono numerosi: i minori possono essere vittime di adescamento (grooming) o essere spinti da predatori online a produrre immagini intime, con il rischio di incorrere in minacce come la pedopornografia, il revenge porn e la sextortion. Possono subire atti di prepotenza, scherzi crudeli e molestie da parte di coetanei, spesso durante le sessioni di gioco online (cyberbullismo), oltre a rischiare violazioni della privacy o truffe informatiche (romance scam).

La Polizia Postale, nel più ampio e complesso scenario della sicurezza online, con l’adozione di metodologie investigative all’avanguardia improntate alla cooperazione internazionale con tutte le Polizie del mondo e attraverso la promozione di una cooperazione sempre più stretta tra il settore pubblico e privato, ha strutturato l’impegno in un incessante monitoraggio della rete per fronteggiare tutti i rischi del web. La Giornata Nazionale contro la Pedofilia e Pedopornografia (5 maggio) è un momento per riaffermare questo impegno e per rinnovare la determinazione nella lotta a un crimine senza confini, che si evolve al passo con la tecnologia.

Nel 2024 è stato potenziato il monitoraggio dei siti analizzati che è aumentato in maniera esponenziale rispetto al 2023. Complessivamente 42.231 i siti analizzati di cui 2.775 resi irraggiungibili e inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Nel 2024 il dato relativo dell’aumento delle persone arrestate, passate da 108 nel 2023 a 147, è connesso al rafforzamento delle operazioni repressive volte a identificare e arrestare tempestivamente gli autori di gravi reati. Il dato relativo alle persone denunciate (1037) è risultato in leggera diminuzione rispetto ai dati del 2023 (1131).

Il Servizio Polizia Postale si avvale di avanzate tecniche investigative assicurando il coordinamento internazionale con le forze di polizia estere e, a livello nazionale, i 18 Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) e le 82 Sezioni Operative (S.O.S.C.) della Polizia Postale.

L’adescamento di minori online rappresenta una delle minacce più insidiose e pericolose per i bambini e gli adolescenti. L’analisi dei dati relativi agli ultimi due anni evidenzia come questo reato, pur mantenendosi su livelli elevati, mostri un’evoluzione che richiede interventi sempre più specializzati e tempestivi. Nel 2024 il numero complessivo dei casi trattati si attesta a 374, un dato leggermente superiore rispetto ai 353 del 2023, che può essere interpretato come il frutto di un’intensificazione delle attività di prevenzione e educazione. L’adescamento online infatti è un fenomeno che si sviluppa e si manifesta nelle piattaforme digitali sempre più precocemente utilizzate da bambini e ragazzi come i social network, le app di messaggistica istantanea e più recentemente i videogiochi online, luoghi virtuali adatti per “predatori” pronti ad usare tecniche di manipolazione affettiva per ottenere immagini sessuali, video e addirittura incontri reali con potenziali vittime.

Se è vero che i bambini tra 0 e 9 anni rappresentano ancora una quota relativamente minore di vittime, con 26 casi nel 2024 rispetto ai 32 del 2023, è altrettanto vero che si tratta di una tipologia di vittime particolarmente fragili per le quali un approccio sessuale precoce e tecnomediato può costituirsi come trauma concreto con potenzialità dannose piuttosto elevate. La fascia d’età 10-13 anni, che registra 207 casi in entrambi gli anni, continua a essere la più esposta. Il dato più significativo riguarda la fascia 14-16 anni, che mostra un incremento del 24%, passando da 114 casi nel 2023 a 141 nel 2024. Questo aumento riflette la crescente esposizione degli adolescenti a dinamiche digitali complesse, che vanno dal sexting alla condivisione di immagini intime, talvolta indotte con minacce o ricatti.

La sextortion rappresenta una delle minacce più insidiose e devastanti per i minori nel panorama dei crimini online. Questo fenomeno si manifesta attraverso il ricatto sessuale: i malintenzionati inducono le vittime, spesso con l’inganno o la manipolazione emotiva, a condividere immagini intime per poi minacciarle della diffusione di tali materiali al fine di ottenere ulteriori contenuti, denaro o favori personali. L’analisi dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 mostra una sostanziale stabilità nel numero complessivo dei casi trattati, da 137 nel 2023 a 130 nel 2024. Un’analisi dettagliata delle fasce d’età delle vittime evidenzia come la minaccia della sextortion colpisca principalmente gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, con 115 casi nel 2023 e 114 nel 2024. In questa fascia d’età i ricattatori spesso si fingono coetanei per stimolare la curiosità, costruendo il miraggio di un’interazione sessuale autentica, spontanea, libera e reciprocamente partecipata nella quale invece tali elementi diventano poi strumento ubiquo di coercizione.

Il revenge porn, ovvero la pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è una delle forme più gravi di aggressione online, con conseguenze devastanti per le vittime, in particolare quando sono minorenni. L’analisi dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 evidenzia un aumento significativo dei casi trattati, passando da 29 nel 2023 a 42 nel 2024, con una crescita del 45%. Un dato particolarmente allarmante emerge nella fascia 10-13 anni che registra un aumento da 6 casi nel 2023 a 11 nel 2024. La fascia 14-17 anni rappresenta la categoria più colpita, con un sensibile incremento da 23 casi nel 2023 a 31 nel 2024. Gli adolescenti sono spesso vittime di revenge porn in contesti di relazioni sentimentali finite male, vendette personali o dinamiche di pressione tra pari.

Le prepotenze online fra minori rappresentano una realtà che affligge bambini e ragazzi in fasce d’età sempre più precoci. Il legame tra questo fenomeno e la pedopornografia è purtroppo in via di incremento: attraverso la diffusione incontrollata di immagini intime, sessualmente esplicite, su chat di classe, si realizzano vere e proprie campagne denigratorie in danno di coetanei, i quali, esposti loro malgrado al giudizio sommario di gruppi di altri minori, diventano bersaglio di attacchi tecnomediati duraturi.

Le “prove di coraggio” nell’era digitale hanno assunto la forma più evanescente delle challenges online, in cui l’esercizio di misurarsi con i propri limiti attraverso un test di coraggio assume forme talvolta singolari e decisamente problematiche. Già da qualche anno è emersa la tendenza di adolescenti a ricercare online non solo sfide che prevedano azioni irrazionali o pericolose in cui cimentarsi, filmandosi con gli smartphone per poi diffonderli in rete e guadagnare popolarità. Più recentemente, accade che i ragazzi accettino di partecipare a gruppi chiusi di messaggistica, popolati da migliaia di utenti sconosciuti, nei quali circola e si contribuisce a far circolare materiale dai contenuti eterogenei: da esecuzioni capitali a incidenti mortali, dalle violenze sessuali fino alla pedopornografia e alle torture.

Il Commissariato di P.S. online si propone come strumento che permette ai cittadini di ottenere informazioni e risposte immediate in tempo reale. Il sito web www.commissariatodips.it è gestito da operatori esperti che garantiscono un servizio attivo in materie giuridiche e sociali.