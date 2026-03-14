Brillante prestazione per la 20enne Fabiana Villari di Sala Consilina nella gara della zona tecnica del Campionato individuale Gold di specialità – categoria Junior e Senior della Federazione Ginnastica d’Italia.

La gara si è tenuta ad Ortona, in Abruzzo, ed è stata organizzata da Asd Gymnica Anthea, coinvolgendo atlete del Centro e del Sud Italia.

Fabiana, che gareggia con l’Asd Ginnastica Poseidon di Salerno, guidata dal Direttore tecnico Daniela Rinaldi e dal tecnico Gaetana Daniele si è classificata al terzo posto al cerchio su 20 ginnaste nella categoria senior 2 staccando il pass per la fase nazionale. Questa si svolgerà l’11 e il 12 aprile in Molise e vi parteciperanno le prime tre classificate delle varie zone tecniche.

Grande soddisfazione per la giovane ginnasta valdianese che si distingue da tempo per i suoi eccellenti traguardi nella Ginnastica ritmica.