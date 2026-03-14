Ginnastica ritmica. Bronzo per Fabiana Villari di Sala Consilina al Campionato di Specialità in Abruzzo
Brillante prestazione per la 20enne Fabiana Villari di Sala Consilina nella gara della zona tecnica del Campionato individuale Gold di specialità – categoria Junior e Senior della Federazione Ginnastica d’Italia.
La gara si è tenuta ad Ortona, in Abruzzo, ed è stata organizzata da Asd Gymnica Anthea, coinvolgendo atlete del Centro e del Sud Italia.
Fabiana, che gareggia con l’Asd Ginnastica Poseidon di Salerno, guidata dal Direttore tecnico Daniela Rinaldi e dal tecnico Gaetana Daniele si è classificata al terzo posto al cerchio su 20 ginnaste nella categoria senior 2 staccando il pass per la fase nazionale. Questa si svolgerà l’11 e il 12 aprile in Molise e vi parteciperanno le prime tre classificate delle varie zone tecniche.
Grande soddisfazione per la giovane ginnasta valdianese che si distingue da tempo per i suoi eccellenti traguardi nella Ginnastica ritmica.