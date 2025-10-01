Ladri in azione nella notte a Teggiano.

Sono entrati nel piazzale antistante ad una abitazione a Prato Perillo aprendo il cancello e hanno portato via una giara posizionata davanti all’ingresso.

La proprietaria quando si è accorta dell’accaduto ha provveduto immediatamente a sporgere denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari dell’Arma hanno ritrovato il recipiente rotto in via Tanagro ad Atena Lucana.

La donna fa un appello a tutti i lettori affinché comprendano quanto è importante denunciare: “L’oggetto è stato ritrovato perché qualcuno ha segnalato la sua presenza ai Carabinieri. Ieri pare sia stata notata una Grande Punto Bianca davanti casa mia con una persona all’interno che, una volta scoperta, si è allontanata. Qualche metro più avanti è stata vista un’altra persona dall’altro lato di casa con un vaso grande in mano mentre tentava di trasportarlo sul marciapiede. Quando le persone vedono e denunciano è possibile ritrovare la refurtiva”.