All’indomani delle elezioni comunali a Polla il candidato Gianluca De Lauso, che siederà tra i banchi dell’opposizione consiliare, ha avvertito il bisogno di dire grazie.

“Il risultato elettorale è chiaro e va rispettato. La campagna elettorale è terminata. Adesso viene il tempo della buona amministrazione, del rispetto reciproco e dell’amore per il nostro paese” ha affermato la guida della lista “Alternativa per Polla”.

De Lauso fa i complimenti al sindaco Loviso e a chi amministrerà Polla nei prossimi anni: “E’ molto complesso, per cui un sincero in bocca al lupo“.

“Grazie ai candidati della mia lista che hanno lavorato con impegno e passione – dichiara ancora -. Grazie ai cittadini che ci hanno votato e anche a chi non ci ha votato, perchè ci ha consentito di entrare nelle case, di confrontarci, di farci sapere critiche e speranze e questa è stata la parte più bella dell’esperienza“.

“Terminano le divisioni – aggiunge De Lauso – perchè apparteniamo tutti a questa comunità e tutti la vogliamo amare. Grazie davvero a tutti per le vostre parole, il vostro affetto e rispetto e per questo pezzo di strada fatto insieme!“.