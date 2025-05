Da Sapri al grande schermo. Gian Maria Sainato, dopo aver lavorato nel campo della moda e attivamente sui social, debutta come attore nel film “Anna” di Monica Guerritore.

Sono iniziate da qualche settimana le riprese del film che racconta la storia della indimenticabile Anna Magnani, dalla telefonata attesa per gli Oscar alla rottura con Roberto Rossellini.

Il giovane e affascinante Sainato affida ai social la condivisione della sua gioia: “Sono felice. Una frase semplice che esprime appieno quanto sia emozionato in questo momento” scrive commosso.

Gian Maria racconta di amare la recitazione sin da quando era bambino, forse anche per l’influenza famigliare dato che il nonno Giuseppe era attore teatrale, la mamma attrice e autrice di commedie. Da circa due anni ha ripreso lo studio della recitazione spostandosi tra Roma e Milano. “Si è riacceso il fuoco dentro di me, soprattutto in quest’ultimo anno intenso fatto di scuole, acting coach, casting, e tanta voglia di imparare e mettermi in gioco – ha confidato Sainato –Poi, dopo un casting di qualche mese fa, è arrivata la prima conferma. E non una qualunque: reciterò nel film ‘Anna,’ diretto e interpretato dalla straordinaria Monica Guerritore, attrice e persona eccezionale che mi ha scelto per un ruolo davvero interessante. E poi, recitare con lei… che sogno!”.

Tra qualche mese il film uscirà al cinema. “Non potrei essere più grato di iniziare (spero davvero!) il mio percorso nel mondo del cinema con un progetto così importante: un film dedicato ad Anna Magnani, icona assoluta del cinema italiano” ha concluso l’attore saprese.